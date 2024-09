Il padre di Maria Rosaria Boccia, riguardo al caso Sangiuliano, ha dichiarato: "Pensare che mia figlia sia una vittima in tutto ciò".

Nella puntata trasmessa giovedì 5 settembre, "4 di sera" ha contattato il genitore di Maria Rosaria Boccia. L'uomo ha espresso, in maniera esclusiva verso il programma di Paolo del Debbio, un profondo rammarico per la situazione che sta vivendo sua figlia, considerata vittima della situazione attua...

Nella puntata trasmessa giovedì 5 settembre, “4 di sera” ha contattato il genitore di Maria Rosaria Boccia. L’uomo ha espresso, in maniera esclusiva verso il programma di Paolo del Debbio, un profondo rammarico per la situazione che sta vivendo sua figlia, considerata vittima della situazione attuale che coinvolge anche il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Durante il programma di Rete 4, l’uomo ha affermato: “Sono un padre preoccupato per ciò che è accaduto a mia figlia”. Quando gli è stato chiesto se creda che l’imprenditrice possa essere coinvolta in qualcosa di più ampio, la sua risposta è stata: “È quello che dicono le televisioni, esatto”. L’inviato di “4 di sera” ha poi chiesto: “Lei ha mai discusso con lei del suo rapporto con il Ministro (Gennaro Sangiuliano, ndr)?”, domanda a cui il genitore di Maria Rosaria Boccia ha risposto negando ogni coinvolgimento di altre parti nella questione. Ha ribadito: “Mia figlia svolge il suo lavoro serenamente, fa un buon lavoro, è molto conosciuta, etc. Questo è tutto quello che posso dire”, insistendo sul fatto che considera sua figlia come una vittima.