Nella riunione del Parlamento per scegliere un giudice costituzionale, anche l’ottava votazione ha portato a un esito negativo. Le forze di opposizione si sono unite nell’assenza dal voto, mentre la maggioranza, rendendosi conto di non poter raggiungere i 363 consensi richiesti per nominare Francesco Saverio Marini, il legale della premier Giorgia Meloni, su cui il centrodestra aveva trovato un’intesa, ha suggerito di esprimere un voto di scheda bianca