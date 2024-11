La salute come diritto fondamentale

La sanità pubblica in Italia sta attraversando un momento critico, e il Partito Democratico (Pd) ha deciso di non restare in silenzio. La segretaria Elly Schlein ha dichiarato in conferenza stampa che il Pd continuerà a mobilitarsi per difendere un diritto fondamentale: la salute. Questo diritto, sancito dalla Costituzione, è attualmente sotto attacco a causa dei continui tagli alle risorse da parte del governo. Secondo Schlein, la spesa sanitaria è scesa a livelli minimi storici, attestandosi sotto il 6% del PIL, un dato allarmante che mette a rischio la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Le sfide della sanità pubblica

Le liste di attesa per le prestazioni sanitarie si allungano, e le condizioni di lavoro del personale sanitario diventano sempre più difficili. Il Pd sottolinea che non basta aumentare il numero di operatori e le risorse economiche, ma è fondamentale anche rivedere il modello di sanità. Schlein ha evidenziato che la sanità del futuro deve essere di prossimità, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini in modo efficace e tempestivo. Questa visione si intreccia con altre iniziative già avviate dal partito, che mirano a migliorare le condizioni delle aree interne, spesso trascurate e in difficoltà.

Un impegno concreto per il futuro

Il Pd non si limita a una mobilitazione generica, ma intende portare avanti un dialogo diretto con medici, infermieri e operatori socio-sanitari. L’obiettivo è comprendere le problematiche quotidiane che affrontano e trovare soluzioni concrete. Schlein ha affermato che l’autonomia differenziata, proposta dal governo, potrebbe rappresentare un ulteriore colpo di grazia per la sanità pubblica, creando disparità tra le diverse regioni. Per questo motivo, il Pd si propone di lavorare a stretto contatto con le regioni, per garantire che ogni cittadino abbia accesso a cure di qualità, indipendentemente dalla propria posizione geografica.