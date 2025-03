Un gesto simbolico per l’Europa

La delegazione di centrosinistra ha recentemente compiuto un pellegrinaggio a Ventotene, un’isola simbolo della costruzione europea, per rendere omaggio a uno dei suoi padri fondatori, Altiero Spinelli. Questo evento, promosso dal Partito Democratico, ha visto la partecipazione di rappresentanti di Italia Viva, Avs e +Europa, mentre Azione e Movimento 5 Stelle hanno annunciato la loro assenza. La cerimonia ha incluso la deposizione di un mazzo di fiori nei colori blu e giallo, rappresentativi dell’Unione Europea, sulla tomba di Spinelli, un atto che sottolinea l’importanza della memoria storica e dei valori europei.

Le dichiarazioni dei partecipanti

Nicola Zingaretti, capodelegazione del Pd in Europa, ha espresso la sua soddisfazione per la partecipazione all’evento, affermando: “Chi non è venuto non credo che sia contro, forse aveva altre cose da fare. Io sono contento di esserci però”. Queste parole evidenziano un clima di apertura e inclusione, nonostante le assenze. Luciano Nobili di Italia Viva ha aggiunto: “Per noi è importante esserci, testimoniare la nostra presenza”, sottolineando il valore di unione e coesione tra le forze politiche che sostengono l’idea europea.

Il significato di Ventotene nella storia europea

Ventotene non è solo un luogo geografico, ma un simbolo di speranza e di costruzione di un futuro comune. Qui, nel 1941, Spinelli e altri esuli politici scrissero il famoso “Manifesto di Ventotene”, un documento che ha ispirato la nascita dell’Unione Europea. La scelta di commemorare Spinelli in questo contesto non è casuale; rappresenta un richiamo ai valori di libertà, democrazia e solidarietà che dovrebbero guidare l’Europa contemporanea. In un periodo di crescente nazionalismo e divisioni, il messaggio di Ventotene risuona con particolare urgenza, invitando a riflettere sull’importanza di un’Europa unita e solidale.