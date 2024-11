Un’importante celebrazione al Tempio di Adriano

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a un evento significativo al Tempio di Adriano, a Roma, per commemorare i 130 anni di attività del Touring Club Italiano. Questa associazione, fondata nel 1894, ha avuto un ruolo cruciale nella promozione del turismo e della cultura nel nostro paese. La presenza del presidente sottolinea l’importanza di questa istituzione nel panorama culturale e turistico italiano.

Il Touring Club Italiano: storia e missione

Il Touring Club Italiano è nato con l’intento di promuovere il turismo responsabile e sostenibile. Nel corso degli anni, ha svolto un ruolo fondamentale nella valorizzazione del patrimonio culturale e naturale italiano. Attraverso guide, pubblicazioni e iniziative, l’associazione ha contribuito a far conoscere le bellezze del nostro paese, incentivando anche il turismo locale. La celebrazione dei 130 anni rappresenta non solo un traguardo, ma anche un’opportunità per riflettere sulle sfide future del settore turistico, specialmente in un periodo post-pandemia.

Il messaggio del presidente Mattarella

Durante il suo intervento, il presidente Mattarella ha evidenziato l’importanza del turismo come motore di sviluppo economico e sociale. Ha sottolineato come il Touring Club Italiano abbia saputo adattarsi ai cambiamenti del tempo, mantenendo viva la sua missione di promozione della cultura e del territorio. Il presidente ha anche invitato a continuare a investire nella formazione e nella valorizzazione delle risorse locali, affinché il turismo possa diventare un’opportunità per tutti, contribuendo al benessere delle comunità.