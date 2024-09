Il primo cittadino di Potenza invita gli abitanti alla 'casa di vetro'.

Il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ha promesso un'amministrazione comunale trasparente e aperta al dialogo con i cittadini, che potranno presentare le loro richieste tramite appuntamenti fissati via telefono o email. Telesca sottolinea l'importanza di un'amministrazione attenta ai bisogni dei cittadini per migliorare la qualità della vita e si dichiara pronto a lavorare per il benessere di Potenza.

L’amministrazione del Comune di Potenza sarà come una vetrina pubblica, ha promesso il primo cittadino del capoluogo lucano, Vincenzo Telesca (eletto nel centrosinistra a giugno passato), tramite un messaggio su Facebook che segue le dichiarazioni rese nel consiglio municipale più recente. L’ufficio del sindaco offre una segreteria telefonica e un indirizzo email per fissare un appuntamento- i mercoledì o i giovedì – dove i cittadini possono presentare le loro richieste. “Desidero che il nostro Comune sia uno spazio di trasparenza e di dialogo libero, dove ogni abitante si senta ascoltato e faccia parte integrante della comunità”, ha dichiarato Telesca, sottolineando la sua convinzione “che un’amministrazione attenta ai bisogni dei cittadini può effettivamente fare la differenza nel migliorare la qualità della vita. Non vedo l’ora di sentire le vostre idee e lavorare insieme per il benessere della nostra amata Potenza”, ha concluso il sindaco.