Il procedimento legale è iniziato per Giulia Cecchettin: Turetta non si presenta in tribunale.

Meno di un anno dopo l’assassinio di Giulia Cecchettin, che è stata uccisa con 75 pugnalate l’11 novembre 2023 in un parcheggio a Fossò, inizia il processo contro Filippo Turetta, che ha ammesso di aver causato la morte della sua ex fidanzata, di fronte alla Corte d’Assise di Venezia. Il 22enne di Torreglia (Padova), che è sospettato di omicidio premeditato, aggravato da crudeltà, violenza atroce e stalking, e inoltre accusato di aver nascosto il corpo, reati per cui potrebbe essere condannato all’ergastolo, non è presente in aula, come è stato preannunciato qualche giorno prima dal suo avvocato, Giovanni Caruso, che rappresenta il giovane con la sua collega, Monica Cornaviera. “Mi adopererò per far sì che venga a rispondere ai giudici. Ma non oggi, ovviamente, quando sarà il momento opportuno”, ha dichiarato Caruso. Gli avvocati della difesa hanno anche affermato che non richiederanno un esame psichiatrico per il 22enne.