Il pubblico di X Factor si infuria: Achille Lauro, un rapper, viene accolto con fischi.

X Factor è tornato su Sky Uno e le prime audizioni hanno subito scatenato chiacchiere sui social. Il concorrente Mc Drago, identità artistica di Lorenzo Tullio Drago, ha suscitato interesse presentando il suo singolo inedito "Fleximan", dedicato a un eroe che distrugge autovelox, e "Minivan", scritta per la sua ex Vanessa. Il pubblico si è sollevato contro il giudice Achille Lauro dopo che, nonostante le lodi dei colleghi Agnelli e La Furia, ha deciso di non far procedere Drago nella competizione, scatenando critiche e fischi.

X Factor ha fatto il suo ritorno su Sky Uno, con le prime audizioni trasmesse la sera scorsa che hanno sollevato parecchio chiacchiericcio sui vari social. Lorenzo Tullio Drago, altrimenti conosciuto come Mc Drago, ha suscitato l’interesse dei quattro giudici già prima di esibirsi. Infatti, poco dopo, uno dei giudici ha suscitato il malcontento del pubblico.

Mc Drago ha presentato il suo singolo inedito, sollevando l’interesse generale: “Perché dovrei provenire da un bel posto? Deve essere obbligatoriamente bello? Ho sempre scritto, ma confinato nella mia stanza, senza alcuna professionalità. Sono terrorizzato. Questa è la prima volta che impugno un microfono. Sono noto artisticamente come Mc Drago, in omaggio ai titoli assegnati dai vecchi rapper. Drago, che è il mio cognome, per la mancanza di immaginazione. Che persona sono? Non sono malvagio ma sono distrutto. Che canzone interpreterò oggi? Ho scelto di eseguire Fleximan, un omaggio al nostro eroe che si occupa di distruggere gli autovelox. Se ho altre canzoni inedite? Ho ‘Minivan’, non dedicata all’omonimo veicolo. Il titolo Minivan è in onore della mia ex, Vanessa, alta solo un metro e cinquanta, per la quale ho scritto questa canzone. Se ne ho altre? No, queste sono le due che ho scritto, Fleximan e Minivan”.

La polemica del pubblico di X Factor si è scagliata contro il giudice Achille Lauro.

Paola Iezzi sembrava piaceva la performance del partecipante, tuttavia alla fine ha espresso un rifiuto: “Hai fatto un buon lavoro, eri in ritmo e non potevamo rimanere immobili. Tuttavia, X Factor potrebbe non essere il posto giusto per te. Non è ciò che sto cercando“. Manuel Agnelli e Jake La Furia hanno elogiato il rapper e hanno detto di sì. Achille Lauro era incerto e alla fine ha dato un no a Drago, portando così alla sua uscita dalla gara. In quel frangente Achille è stato bersagliato da fischi dal pubblico e critiche dai telespettatori, che sui social hanno supportato Drago.