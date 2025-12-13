Il Real Madrid punta al riscatto contro l'Alaves in un momento decisivo

Il Real Madrid si prepara ad affrontare l’Alaves in un incontro cruciale per il futuro di Xabi Alonso. Dopo una serie di risultati deludenti, la squadra blanca cerca di tornare a brillare, consapevole che un’ulteriore sconfitta potrebbe compromettere definitivamente la stagione.

La situazione attuale del Real Madrid

Negli ultimi otto incontri, il Real Madrid ha ottenuto solo due vittorie, un dato che ha accentuato le pressioni sulla dirigenza e sul tecnico Alonso.

Dopo la sconfitta contro il Manchester City in Champions League, il morale della squadra è ai minimi storici e la necessità di una reazione è urgente.

Il supporto della squadra

Nonostante le critiche, i giocatori si sono espressi in favore del loro allenatore. Jude Bellingham, uno dei protagonisti della stagione, ha dichiarato che il gruppo è unito e non ha intenzione di abbandonare il proprio tecnico. Anche il portiere Thibaut Courtois ha manifestato la sua fiducia in Alonso, suggerendo che la chiave per invertire la rotta risieda nei risultati positivi.

Prospettive per il match contro l’Alaves

Il match in programma domenica al Mendizorroza è visto come un’opportunità imperdibile. Con il Barcellona in testa alla classifica con sette punti di vantaggio, il Real Madrid è consapevole che una vittoria non è solo auspicabile, ma necessaria. La squadra, pur essendo alle prese con squalifiche e infortuni, ha il potenziale per scatenare una reazione positiva.

Il rientro di Kylian Mbappé

Una notizia incoraggiante per i tifosi madridisti è il rientro di Kylian Mbappé, che potrebbe tornare in campo dopo aver saltato l’ultima partita per infortunio. La sua presenza potrebbe dare una marcia in più all’attacco, che ha faticato nelle ultime uscite. Alonso ha confermato che il giocatore è pronto a scendere in campo, ma la decisione finale verrà presa solo poco prima dell’inizio della partita.

Storia recente tra le due squadre

Il Real Madrid ha tradizionalmente dominato le sfide contro l’Alaves, avendo vinto 23 degli 28 match disputati. Tuttavia, il club di Vitoria sta attraversando un periodo di forma crescente, avendo ottenuto quattro vittorie nelle ultime sette partite. Questo rende l’incontro ancora più insidioso, con l’Alaves desideroso di sfruttare ogni opportunità per mettere in difficoltà i Blancos.

Le criticità da affrontare

La scorsa partita di campionato ha visto il Real Madrid subire una pesante sconfitta contro il Celta Vigo, un risultato che ha lasciato il segno. Due espulsioni hanno evidenziato il nervosismo della squadra e la fragilità mentale in un momento così critico. Alonso dovrà lavorare non solo sulla tattica, ma anche sulla testa dei suoi giocatori per evitare ulteriori crolli.

La sfida contro l’Alaves rappresenta un vero e proprio crocevia per il Real Madrid. La squadra deve dimostrare di avere la forza per rialzarsi e affrontare le avversità, mentre i tifosi sperano in una reazione che possa riportare il club sui giusti binari.