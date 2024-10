La Camera dei deputati approva il riconoscimento del sommergibile Scirè come "sacrario militare subacqueo" per onorare i marinai italiani caduti in guerra

La Camera dei deputati ha approvato con 241 voti favorevoli e una sola astensione una proposta di legge che qualifica il relitto del sommergibile Scirè, affondato il 10 agosto 1942 nella baia di Haifa, come ‘sacrario militare subacqueo’. Un accordo tra maggioranza e opposizione ha stabilito nel testo che tale riconoscimento è fondamentale per onorare i marinai italiani caduti in guerra a causa dei regimi nazionalsocialista e fascista.

Riconoscimento del relitto del sommergibile Scirè

La Camera dei deputati ha approvato una proposta di legge che qualifica il relitto del sommergibile Scirè come ‘sacrario militare subacqueo’. Questo riconoscimento è fondamentale per onorare i marinai italiani caduti in guerra.