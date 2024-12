Un paesaggio incantevole

Il borgo di Castelluccio di Norcia, situato a quasi 1500 metri di altitudine nel cuore dei monti Sibillini, ha vissuto un risveglio invernale straordinario. La notte scorsa, il monte Vettore e il Pian Grande sono stati coperti da un’intensa nevicata, che ha continuato a cadere anche durante la mattinata del 30 novembre. Questo fenomeno meteorologico ha trasformato il paesaggio, regalando agli abitanti e ai visitatori uno scenario da fiaba, dove la neve si adagia delicatamente sui tetti delle case e sui sentieri.

Neve e natura

Non solo Castelluccio, ma anche il monte Subasio, che sovrasta la vallata di Assisi e Foligno, ha visto la sua cima imbiancata. Le precipitazioni nevose hanno interessato anche le cime più elevate della dorsale appenninica, creando un manto bianco che si estende a perdita d’occhio. Questo evento naturale non solo arricchisce il paesaggio, ma offre anche opportunità per gli amanti della montagna e degli sport invernali, che possono approfittare delle condizioni favorevoli per escursioni e attività all’aperto.

Previsioni meteo e cambiamenti climatici

Le previsioni indicano che le nevicate dovrebbero terminare a partire dal pomeriggio di oggi, con un ritorno del sole previsto per lunedì. Tuttavia, le temperature subiranno un calo significativo, portando a un clima più rigido. Questo cambiamento climatico è un tema di crescente preoccupazione, poiché eventi meteorologici estremi come nevicate abbondanti possono avere un impatto significativo sull’ambiente e sulle comunità locali. È fondamentale monitorare queste variazioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le sfide che possono derivarne.