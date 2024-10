Questa mattina a Venezia è iniziata la procedura per alzare le barriere del Mose. Il centro maree ha previsto un picco di marea tra 105 e 110 centimetri per le 11:15. Un’allerta arancione verrà attivata dalle 9 in Liguria, ad eccezione dell’estremo ponente, già interessato da forti piogge. A Genova, La Spezia e Savona le scuole e le università sono rimaste chiuse. Nella notte, un muro di contenimento nel quartiere San Fruttuoso di Genova è crollato, ma non ci sono stati feriti. Frane e smottamenti continuano a verificarsi nel savonese. Ieri, tre famiglie sono state evacuate a scopo precauzionale a Finale Ligure, nella località della via Aurelia, a causa del cedimento di un muro a secco. La strada Aurelia è stata chiusa per una frana tra Albissola Marina e Celle Ligure. I dati della protezione civile riportano 200 mm di pioggia caduti in 18 ore. “Oggi prediamo un cambiamento significativo; attendiamo le previsioni per le 12-12:30, perché questo fine settimana si preannuncia molto piovoso – ha affermato l’assessore alla protezione civile Giampedrone – Sarà necessario prestare attenzione. Il passaggio da un allerta arancione a rossa per rischio idrogeologico dipende dall’intensità delle piogge odierne, poiché la reazione del territorio si manifesterà domani. Tutto dipende dal passaggio della perturbazione.”

Evoluzione delle condizioni meteo

Intanto, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, a Firenze si è verificato un problema a uno scambio della tramvia vicino alla fermata Stazione, influenzando le linee T1 e T2. Secondo Gest spa, i disagi sono iniziati all’avvio del servizio. Le corse sono state sospese e successivamente restrittive con l’ausilio di autobus di emergenza. Dopo le ore 8, la linea T1 è tornata pienamente operativa, mentre la T2 è stata ridotta alla fermata situata in viale Fratelli Rosselli. A partire dalle 9:30, i tecnici di Gest sono al lavoro per risolvere il problema, per cui, fino al termine dell’intervento, la T1 avrà un servizio limitato che va dal capolinea di Villa Costanza alla fermata dell’ex stazione Leopolda e viceversa, e anche dalla fermata di Careggi a via Valfonda e viceversa. La linea T2 offrirà un servizio ridotto che collega il capolinea all’Aeroporto alla fermata di via Fratelli Rosselli.