Il messaggio vocale che ha fatto il giro del web, risale ad inizio mese, quando la direttrice di un supermercato MD di Brandizzo, nel torinese, ha inviato alle cassiere nella chat aziendale.

Le parole nell’audio

La direttrice, nell’audio, con toni pesanti afferma che le dipendenti possono andare in bagno solo per motivi urgenti, per evitare il continuo apri e chiudi delle casse:

“Basta, mi avete rotto! Voi in bagno non ci andate più, fate appena quattro ore, piuttosto fatevela addosso. A chi non sta bene, fuori, chiedete trasferimento. Perché come sempre esagerate e vi sospendo”.

Parole volgari, in tre minuti e mezzo di audio, che sono costate cinque giorni di sospensione alla dirigente, Laura Perna.

Ma i lavoratori si sono opposti a questi trattamenti e hanno deciso di denunciare il caso ai sindacati, secondo i quali “il divieto di andare in bagno è soltanto la punta dell’iceberg”.

Il sindacato Uiltucs di Ivrea

Il sindacato Uiltucs di Ivrea ha richiesto un incontro con la direzione di MD per discutere sui temi cruciali legati all’organizzazione e alla sicurezza sul lavoro, oltre che le dinamiche relazionali all’interno del punto vendita.

Per questo motivo si è deciso di organizzare un presidio sindacale davanti al punto vendita nella giornata di ieri, giovedì 20 giugno, davanti al supermercato.

La risposta dell’azienda

L’azienda fa sapere di aver preso le distanze dall’accaduto, oltre alla sospensione della direttrice viene sottolineato che la donna, durante un incontro, convocato subito dopo l’accaduto, ha ammesso di aver commesso una sciocchezza e ha chiesto scusa a tutti i presenti per il comportamento avuto.