Tale e Quale Show: Anticipazioni per la quarta puntata con sorprese e un giudice misterioso!

Si avvicina rapidamente la quarta puntata di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti, in programma domani sera, venerdì 11 ottobre. Tutto è quasi pronto per una serata emozionante, con i concorrenti che stanno completando gli ultimi preparativi prima di esibirsi e sorprendere il pubblico sia in studio che a casa. Scopriamo quali celebrity interpreteranno e chi sarà il giudice misterioso.

Le novità di Tale e Quale Show

Carlo Conti e i partecipanti di Tale e Quale Show si preparano a tornare su Rai 1 con una puntata ricca di sorprese. Chi si trasformerà questa volta? Ecco i nomi dei personaggi che si esibiranno davanti alla giuria: Simone Annicchiarico vestirà i panni di Mick Jagger; Thomas Bocchimpani interpreterà Tiziano Ferro; Roberto Ciufoli sarà Dargen D’Amico; Amelia Villano si trasformerà in Dua Lipa; Carmen Di Pietro sarà Rosanna Fratello; Verdiana Zangaro assumerà il ruolo di Antonella Ruggiero; Massimo Bagnato interpreterà Al Bano o Romina; Giulia Penna sarà Elodie; Kelly Joyce si trasformerà in Tina Turner; Feisal Bonciani sarà Rocky Roberts; Justine Mattera interpreterà Madonna.

Il giudice misterioso

Tra i giudici di Tale e Quale Show ci sono Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello