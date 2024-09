Nel tardo pomeriggio, il presidente italiano Sergio Mattarella ha visitato Piacenza per partecipare al musical che celebrava il 220° anniversario del Teatro. La sua visita è stata coperta ampiamente dal giornale locale la Libertà di Piacenza, con un pezzo speciale redatto dal noto giornalista Giangiacomo Schiavi. Il giornale ha anche presentato un'intervista a Pierluigi Bersani, ex ministro, che ha elogiato Mattarella come un 'creatore di equilibrio e politica morale.'

Nel tardo pomeriggio, Sergio Mattarella, il capo dello Stato italiano, è stato presente a Piacenza per godersi il musical celebrante il 220° anniversario del Teatro. Il giornale locale la Libertà di Piacenza ha dato ampia copertura alla visita del presidente, dedicandogli uno speciale. Il prestigioso quotidiano, in circolazione dal 1883, ha presentato in prima pagina un caloroso saluto al presidente, redatto dal noto giornalista piacentino Giangiacomo Schiavi, ex direttore del Corriere della Sera. Schiavi, nel suo editoriale, ha esposto a Mattarella le aspirazioni della popolazione locale. Inoltre, il giornale contiene un’intervista del direttore Pietro Visconti a Pierluigi Bersani, ex ministro, in cui definisce Mattarella come un ‘creatore di equilibrio e politica morale.’