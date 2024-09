Il Tg1, attraverso un errore riguardante Mara Venier, rende un omaggio non intenzionale a Luca Giurato.

Il Tg1, attraverso un errore riguardante Mara Venier, rende un omaggio non in...

La scomparsa del noto presentatore televisivo Luca Giurato, all'età di 84 anni, ha profondamente commosso Mara Venier, sua storica collaboratrice. Venier ricorda l'affetto reciproco e il rapporto professionale significativo che ha avuto con Giurato, grazie a cui ha avviato la sua carriera come conduttrice di "Domenica In". Durante la copertura della notizia della morte di Giurato, Tg1 ha commesso un errore, chiamando Mara Venier "Maria Venier", al quale il pubblico ha reagito con ilarità, considerando questo un tributo all'amatissimo presentatore.

La scomparsa di Luca Giurato ha commosso profondamente Mara Venier, con cui ha collaborato nel 1996 in un’edizione di Domenica In, conclusa con un infortunio al ginocchio della presentatrice, causato da un tentativo maldestro di Giurato di prenderla in braccio. Venier ha esposto i suoi sentimenti durante il Tg1 delle 20:00.

La tv e il mondo dei media piangono la perdita di Luca Giurato, che si è spento oggi a 84 anni, figura emblematica della Rai. Ricordato per la sua professionalità e simpatia, ha contribuito ai successi di format come “Uno Mattina” e “Domenica In” con il suo talento che spaziava dalla radio al Tg1.

Nell’ambito della copertura sulla morte di Giurato, Tg1 ha fatto una gaffe, nominando Mara Venier come Maria Venier. Questo errore, corretto durante la trasmissione, ha suscitato l’ilarità dei fan. Molti online hanno commentato che quest’incidente potrebbe essere visto come un tributo al famoso presentatore.

Mara Venier ha detto le seguenti parole:

“Ho perso Luca, un pezzo importante della mia vita. Avevamo un profondo affetto reciproco. Questa giornata è piena di dolore per me. Una forte connessione che è durata per tutti questi anni. Durante il nostro primo Domenica In, lui mi ha scelta, dopo avermi visto in un programma di Luciano Rispoli. Lo amavo molto. Oltre alla gratitudine lavorativa, perché è grazie a lui che tutto è successo nella mia carriera professionale, avevamo un bel rapporto. Tante risate, tanti momenti indimenticabili. Era un vero signore e un uomo molto sensibile”.

