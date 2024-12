Il valore della condivisione nell'umanità contemporanea

Un Natale di condivisione e solidarietà

In un’epoca segnata da conflitti e crisi umanitarie, l’arcivescovo di Torino, Roberto Repole, ha lanciato un appello potente durante una messa celebrata nel Duomo di Torino. Le sue parole, pronunciate in un momento di riflessione e preghiera, ci invitano a reimparare l’arte della condivisione, un valore fondamentale che sembra essere dimenticato in un mondo sempre più individualista. La sua testimonianza è un richiamo a guardare oltre le nostre esigenze personali e a considerare le sofferenze degli altri, specialmente in un periodo come il Natale, che dovrebbe essere sinonimo di amore e generosità.

La crisi dei migranti e l’urgenza di agire

Le immagini strazianti di bambini come Jacinta, salvata dopo giorni di agonia in mare, ci ricordano che la crisi dei migranti è una realtà che non possiamo ignorare. L’arcivescovo ha sottolineato l’importanza di non distogliere lo sguardo da chi soffre, invitando tutti a riflettere su come possiamo contribuire a migliorare la vita di chi ci circonda. La condivisione non si limita solo a beni materiali, ma si estende anche a gesti di umanità: un sorriso, un ascolto attento, un momento di compagnia possono fare la differenza nella vita di qualcuno.

Riscoprire la comunità e l’umanità

Repole ha esortato i presenti a guardare non solo lontano, ma anche vicino, a chi vive nel nostro stesso palazzo o nella nostra stessa strada. La vera essenza del Natale risiede nella capacità di tendere una mano a chi è in difficoltà, di condividere non solo il cibo e i vestiti, ma anche il nostro tempo e la nostra attenzione. In un mondo che spesso sembra diviso, la condivisione può diventare un ponte per ricostruire legami e comunità. Nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare, e ogni piccolo gesto può contribuire a creare un ambiente più solidale e accogliente.