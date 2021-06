Il video di David Blank “I’m Here” per il Pride Month

Milano, 18 giu. (askanews) – Anche quest’anno Apple Music celebra il Pride durante tutto il mese di giugno, in occasione del Pride Month, con playlist esclusive, dj mix, show radiofonici e video talk. Lo speciale ha come titolo “Più forti insieme”. Lo spazio dedicato al Pride resterà poi sempre attivo, puntando i riflettori sulla comunità LGBTQ+ durante tutto l’anno.

Il mese del Pride è un momento importante per riconoscere, accogliere ed elevare i contributi della comunità LGBTQ+ sul piano della musica, della cultura e non solo.

Ogni domenica di giugno, Apple Music mette in luce nuovi contenuti Pride incentrati sui temi dell Uguaglianza, della Resilienza e della Comunità. I contenuti in primo piano includono: Il video in esclusiva di David Blank “I’m Here (Live Video)”. L’artista italo-nigeriano, esponente della comunità LGBTQ+, commenta così ad Apple Music questa esibizione: “Questo pezzo parla della posizione di ognuno di noi nella società. A volte abbiamo intorno tante voci che continuano a dirci “non sei abbastanza”, oppure ci dicono che sogniamo troppo: invece I’m Here parla esattamente del fatto che possiamo puntare in alto, possiamo puntare anche alla felicità e soprattutto ad essere sempre totalmente noi stessi”.

I Pride Talks: brevi video originali che integrano le potenti e dinamiche conversazioni che avvengono nel corso delle nuove puntate di Proud Radio with Hattie Collins, rappresentando visivamente la storia di ciascun ospite. Tra gli ospiti confermati, Rob Halford (Judas Priest), Ben Platt, MNEK, girlinerd e altri.

L’esclusiva Home Session Years & Years con Olly Alexander. Olly Alexander ha avuto una reazione piuttosto immediata di fronte ad una delle hit più identificative del 2021, al centro della sua esclusiva cover di Apple Music Home Session.

C’è poi una ricchissima offerta di playlist.