Il test di gravidanza effettuato da Ilaria Clemente ha portato la sua uscita dal Grande Fratello, una scelta condivisa dalla redazione e dalla stessa partecipante. Rispondendo a domande su Instagram, l’ex concorrente ha rivelato che, anche nel caso le fosse stato permesso di continuare, avrebbe comunque scelto di lasciare il programma. “Anche se avessero deciso di farmi rimanere, non lo avrei fatto. La gravidanza rappresenta un momento speciale anche per il papà, quindi è fondamentale trascorrere questi mesi assieme e vivere questo percorso insieme. Sono felice di farlo con Daniele, lontano dalla Casa, nella nostra vita quotidiana”.

Inoltre, Ilaria ha condiviso dettagli sul modo in cui è entrata a far parte del reality. “Come ho scelto di partecipare al Grande Fratello? Ero a un evento con amici vicino Roma, al lago, organizzato da un’agenzia di viaggi conosciuta. Mentre eravamo lì, sono arrivate le reclutatrici del programma e hanno cominciato a fare provini. A un certo punto, una delle ragazze mi ha esortato: ‘Devi assolutamente provare!’. Io inizialmente ho risposto di no, dicendo che, se mi avessero scelta, non avrei potuto rifiutare. Così ho realizzato un video di dieci minuti e, da quel momento, sono stata contattata, ho partecipato a vari provini e alla fine sono stata selezionata. Non potevo lasciarmi sfuggire un’opportunità simile, era un’avventura imperdibile!”

All’interno della Casa, ha trascorso soltanto quindici giorni, ma ha già segnato un momento storico: per la prima volta in 24 anni, qualcuno ha rivelato di essere in attesa di un bambino mentre si trovava lì.