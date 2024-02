Matteo Salvini ha scritto un commento sul caso Ilaria Salis sui suoi canali social: le parole del leader della Lega non sono piaciute a Roberto, il padre della 39enne.

Ilaria Salis, il controverso tweet di Salvini

“Le immagini di Ilaria Salis incatenata in tribunale sono scioccanti e spero che possa dimostrarsi innocente. Certo, è sorprendente che lei sia stata presente in occasione di manifestazioni violente, a Budapest come a Monza nel 2017 quando venne distrutto un gazebo della Lega. Mi permetto di dire che non sarei felice se Salis fosse l’insegnante di mia figlia” – così Matteo Salvini era intervenuto su X a commento delle immagini della Salis trattenuta dalle catene in un aula di Tribunale di Budapest. Il politico italiano condanna le condizioni in cui la maestra 39enne è stata obbligata a presentarsi in aula, ma allo stesso tempo commenta negativamente le sue presunte azioni.

Ilaria Salis, la risposta di Roberto a Salvini

Non si fa attendere la risposta a Salvini da parte di Roberto Salis, il padre di Ilaria: “Va bene tutto ma non si possono fare dichiarazioni di questo tipo. L’uscita di Salvini mi è parsa fuori luogo”. Anche Eugenio Losco, il legale della donna, si è inserito nella diatriba: “Sul caso che ha citato Salvini, c’è una sentenza di assoluzione, quindi sono tutte imprecisioni e tutte falsità” – chiarisce – “Ilaria è stata assolta per non aver commesso il fatto, la Lega di Monza si poteva costituire parte civile nel processo e non lo ha fatto”.