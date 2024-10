Il contesto del gossip

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è stato scosso da una notizia che ha coinvolto Francesco Totti e la giornalista Marialuisa Jacobelli. Le foto pubblicate dal magazine Gente hanno rivelato che i due sono stati avvistati insieme, suscitando immediatamente voci di un possibile flirt. La notizia ha colto di sorpresa molti, ma non Ilary Blasi, ex moglie di Totti, che ha deciso di rispondere con ironia sui social.

La reazione di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha condiviso un video esilarante sul suo profilo Instagram, in cui si vede un estratto dello show di Paolo Camilli. In questo sketch, Camilli interpreta un dialogo fittizio tra Ilary e sua madre, commentando la situazione con battute che fanno riferimento alla sua ex relazione con Totti. La conduttrice ha accolto la situazione con un sorriso, postando emoticon che ridono a crepapelle, dimostrando così di non prendersi troppo sul serio.

Il silenzio di Totti e Bocchi

Contrariamente all’atteggiamento di Ilary, sia Francesco Totti che Noemi Bocchi hanno scelto di mantenere il silenzio riguardo alla questione. Fonti vicine alla coppia hanno rivelato che la relazione tra Totti e Bocchi era già in crisi da tempo, ma non ci sono conferme ufficiali su una rottura definitiva. La Jacobelli, intervistata da Gente, ha confermato la liaison con Totti, lasciando intendere che le foto parlano chiaro. La situazione si fa sempre più intricata, con i fan che si chiedono quale sarà il futuro di queste relazioni.