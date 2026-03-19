Impresa, Brina (Gruppo BCC Iccrea): “Welfare è efficace se risponde a bisogni concreti dei

“Welfare e wellbeing sono efficaci se rispondono ai bisogni concreti dei dipendenti: supporto alla genitorialità, assistenza sanitaria integrativa e flessibilità lavorativa. Nel gruppo BCC Iccrea abbiamo ascoltato i dipendenti e stabilito una people strategy, per far sì che tutte le iniziative ...

“Welfare e wellbeing sono efficaci se rispondono ai bisogni concreti dei dipendenti: supporto alla genitorialità, assistenza sanitaria integrativa e flessibilità lavorativa. Nel gruppo BCC Iccrea abbiamo ascoltato i dipendenti e stabilito una people strategy, per far sì che tutte le iniziative di welfare fossero integrate e fossero una leva strategica”. Ha dichiarato Chiara Brina, Responsabile Gestione executive, Welfare, HR Innovation Gruppo BCC Iccrea a margine dell’evento organizzato da Comunicazione Italiana “Welfare Day”, un’iniziativa per confrontarsi sul ruolo del welfare nelle strategie aziendali.

https://www.youtube.com/watch?v=B4vmSAZlyMI