Imprese, Baroni (GiGroup holding): "Sfida è trovare persone e competenze"

Roma, 13 giu. (Adnkronos/Labitalia) – "La crescita dei contratti a tempo determinato si è trasformata a tempo indeterminato la sfida è trovare persone e competenze, con capacità di inclusione e politica di supporto all'immigrazione". A dirlo Francesco Baroni, country manager Italia GiGroup holding e presidente di Assolavoro, in occasione della 100ma assemblea Manageritalia.

"Noi – ricorda – abbiamo un osservatorio privilegiato e interessante che ci permette di dialogare con le persone. Oggi i manager fanno fatica a trovare le persone e a ingaggiarle, importante il tema di ripensare la leadership in una chiave di appeal. Le politiche attive inoltre si riescono a fare solo in alcune regioni".

"Lo smartworking – sottolinea – ha segnato un punto di non ritorno e chiedo di prestare una grandissima attenzione a come organizzare il lavoro oggi". Sul tema della formazione professionale "salvo alcune eccezioni non è diffusa sul territorio anche a causa di alcuni stereotipi. La formazione professionale va rilanciata e valorizzata perché è un'alternativa di valore all'università".