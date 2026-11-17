(Adnkronos) – Il bar italiano è un’infrastruttura chiave per il tessuto socio-economico del Paese, capace di generare valore, lavoro e socialità, ma il modello economico che lo sostiene è sotto pressione. Secondo l’analisi di Fipe-Confcom le 124.917 imprese (-1,5% sul 2024) intercettano oltre 5 miliardi di occasioni di consumo all’anno (16 milioni di visite al giorno) per un valore di 23 miliardi di euro.

Un sistema che si regge su una significativa base occupazionale: 374 mila addetti, con un incremento del +6,4% dei lavoratori dipendenti (276.730 nel 2024). Eppure, conciliare sostenibilità economica ed elevati standard di servizio sta diventando sempre più difficile, come testimoniano le 21.741 imprese che hanno chiuso o cambiato tipologia di offerta dal 2015 ad oggi.

Dietro questi numeri c’è un modello che si fonda su un equilibrio economico fragile, se si considera un impegno operativo e gestionale quotidiano particolarmente oneroso, con una media di circa 120 clienti al giorno e un’apertura media di 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, a fronte di uno scontrino medio pari a 4,20 euro (€ 2,90 la colazione).

Un sistema di imprese che si misura anche con la dinamica dei prezzi, che nel 2026 crescono complessivamente intorno al +3%, con la caffetteria a +2,8% a settembre, mentre il prezzo medio della tazzina di espresso si attesta a 1,28 euro.

Partendo dall’analisi sul settore in questa duplice dimensione – rilevanza sociale ed economica – Fipe-Confcom ha organizzato oggi, martedì 17 novembre, al Palazzo delle Esposizioni di Roma il 1° Forum del Bar Italiano, l’appuntamento di lancio di un progetto di filiera per raccontare il bar italiano e provare a fornire soluzioni utili a tutelarne la sostenibilità economica e il valore sociale, momento coordinato dal Presidente FIPE Lino Enrico Stoppani e da Andrea Illy, Presidente di illycaffè e Consigliere FIPE. Ma il bar non è soltanto un canale di consumo. L’indagine “Il bar italiano”, realizzata da SWG per FIPE-Confcom su un campione rappresentativo di oltre 2500 italiani maggiorenni, conferma quanto sia ancora radicato nella quotidianità del Paese: il 72% lo frequenta almeno una volta alla settimana, il 26% ogni giorno e il 67% dei frequentatori ha un bar di fiducia. Un legame che continua ad avere una forte dimensione sociale e di presidio del territorio: per il 33% degli italiani, un bar aperto fino a tarda sera nelle periferie aumenta la percezione di sicurezza. Ma dentro questa centralità emergono i segnali di un cambiamento profondo: se il 56% riconosce ancora un modo specificamente italiano di vivere il bar, il 32% ritiene che si sia affievolito o addirittura scomparso.

Cambiano soprattutto i comportamenti tra generazioni: il bar è il luogo dove si passa più spesso il tempo con le persone care per il 22% della Gen Z, contro il 9% dei Baby Boomers. A cambiare sono anche le aspettative: pulizia, cura, servizio e accoglienza sono elementi centrali nella scelta del locale e il 71% degli italiani si farebbe guidare dalla presenza di una certificazione basata su questi criteri. Il messaggio che emerge dall’indagine è comunque chiaro: il bar resta una presenza centrale nella vita degli italiani, ma deve interpretare nuovi bisogni dei consumatori e una domanda crescente di qualità riconoscibile e misurabile. “Il bar italiano è un modello economico e sociale unico, capace di tenere insieme impresa, lavoro, servizio e comunità, un comparto in profonda trasformazione ed evoluzione, che opera con margini ridotti e con un modello organizzativo che richiede un forte impiego di lavoro”, dichiara Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe-Confcom. “Dietro una tazzina di caffè, un aperitivo o una colazione ci sono imprese, lavoratori e competenze, ma c’è anche un modo tutto italiano di vivere lo spazio pubblico e le relazioni.

Con il Forum del Bar italiano, FIPE ha chiamato a Roma l’intera filiera del settore per riflettere sulla sostenibilità del modello italiano, con l’obiettivo di tutelare un pezzo della nostra economia e, allo stesso tempo, un tratto essenziale dello stile di vita italiano”. “La tazzina di caffè e il cappuccino consumati al bar continuano a rivestire un ruolo centrale nelle abitudini di tutte le generazioni, rappresentando quasi il 50% delle consumazioni. Allo stesso tempo, il prezzo medio della tazzina in Italia è tra i più bassi al mondo e il ricavo per gli esercenti è minimo. Credo che il futuro del settore richieda una strategia fondata sul valore, attraverso la qualità dell’esperienza, la formazione e gli investimenti nei locali, sostenuti da una maggiore collaborazione tra industria, pubblici esercizi e istituzioni”. Ha aggiunto Andrea Illy, Chairman di illycaffè e consigliere FIPE. Per dare forma al bar come “casa degli italiani” nasce il Nuovo Galateo del Bar Italiano, presentato nel corso della giornata. Il progetto mette al centro sei parole d’ordine che ne definiscono l’identità: qualità, relazione, ristoro, arredo, decoro e sentimento. Il Galateo guarda al futuro, senza nostalgia: il bar è il rifugio contro la desertificazione commerciale, una presenza quotidiana, un luogo attento alla qualità e presidio sociale del quartiere, capace di ascoltare i cambiamenti delle abitudini e rinnovarsi senza perdere le proprie radici.

È questa capacità di coniugare continuità ed evoluzione che rende unico il modello italiano. Il confronto al Palazzo delle Esposizioni, inaugurato dal saluto del Presidente di Confcom Carlo Sangalli, ha visto la partecipazione del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. All’appuntamento hanno partecipato anche: Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio; Valeria Baglio, Assessora alle Attività Produttive di Roma Capitale; On. Gianluca Caramanna, consigliere del Ministro del Turismo per le relazioni istituzionali; Giorgio Cortellesi, sindaco di Amatrice (Ri) e il vicepresidente FIPE Matteo Musacci del Gruppo Giovani Imprenditori di Fipe. Tra i relatori dell’evento, anche molti esercenti e dirigenti delle aziende del settore: Alessandro Cavo, Pasticceria Liquoreria Marescotti (Genova); Valerio Esposito, Metro Italia; Federica Luni, Pasticceria Estense (Padova); Walter Musco, Pasticceria Walter Musco (Roma); Vincenzo Pagliara, Ritorno (Acerra-NA); Sergio Paolantoni, Caffè Palombini (Roma); Alberto Ponchio, Campari Group; Alfredo Pratolongo, Heineken Italia; Antonio Rigano, Gruppo San Pellegrino; Francesco Sanapo, Ditta artigianale (Firenze); Betty Staccoli, Staccoli Caffè (Cattolica-RN).

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)