In Afghanistan è iniziato il Ramadan, prime preghiere e Iftar

Roma, 24 mar. (askanews) – Da Herat a Kabul. In Afghanistan è iniziato il Ramadan, il mese sacro dell’Islam, e in tutto il Paese si recitano le prime preghiere serali e si rompe il digiuno. I musulmani in tutto il mondo devono astenersi da cibo e bevande dall’alba al tramonto. Poi possono ritrovarsi per l’Iftar, il pasto serale che di solito consumano con amici e familiari. È il secondo Ramadan da quando il governo talebano ha preso il controllo del Paese nell’agosto 2021.

