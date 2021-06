In anteprima il video di “Balleremo” di Leonardo Monteiro

Milano, 14 giu. (askanews) – In anteprima il video di “Balleremo”, nuovo singolo che anticipa il terzo album di Leonardo Monteiro che sta vivendo un periodo di grande ispirazione.

“Abbiamo vissuto tempi molto duri e molto strani – racconta Leonardo Monteiro – la pandemia ci ha bloccati in un presente sospeso, sottraendoci la possibilità di condividerlo anche fisicamente con gli altri. Abbiamo perso il contatto umano, volenti o nolenti, ma è arrivato il momento di lasciarci un po’ di paura alle spalle e tornare a ballare, a sorridere, a vivere e perché no cantare!”

“Nel testo del brano Leonardo canta “e ballerò senza pensieri è ciò che voglio io davvero.

Non chiedo altro, solo questo desiderio” – dicono Denny Lodi e Vito Coppola, art director e regista – ed è questa la frase che ci ha ispirati per il concept del video. Una voglia di tornare indietro nel tempo, una visione semplice per incarnare piccoli gesti e abitudini ormai lontane dal nostro quotidiano. Leonardo in questo brano, parlando di un ritorno, ci ha chiesto di trasmettere il messaggio legato a questo periodo segnato dal Covid19.

Seguendo una chiave poetica, prendendo ispirazione dal quadro di Magritte “Gli Amanti”, abbiamo voluto utilizzare bende sui volti, opprimendo libertà, espressione ed ossigeno. Il ritorno ad un semplice gioco di colori, che è la struttura base del video, ci riporta alle origini. In fondo ad ogni tunnel c’è sempre la luce”.