In seguito all'inchiesta sugli ultras, Simone Inzaghi ha ricevuto un tapiro d'oro. Ecco come ha risposto l'allenatore della squadra nerazzurra.

Nel programma televisivo Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegnerà un Tapiro d'oro a Simone Inzaghi, allenatore sotto indagine per pressioni ricevute da un tifoso organizzato dell'Inter riguardo al numero di biglietti. Inzaghi accetta il premio con imbarazzo in attesa di chiarire la sua posizione con la Procura. Questo è il terzo Tapiro d'oro per Inzaghi.