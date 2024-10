Un nuovo polo per i diritti umani a Napoli

RFK Human Rights Italia ha recentemente inaugurato la sua nuova sede a Napoli, rappresentando un passo significativo nella promozione dei diritti umani nel Mezzogiorno. Questa è la seconda sede in Italia, dopo quella di Firenze, e si trova nel cuore dei Quartieri Spagnoli, un’area storicamente ricca di contraddizioni sociali e culturali. La scelta di Napoli non è casuale: la città è stata un punto di riferimento per l’inclusione e la difesa dei diritti fin dal XVIII secolo, e continua a essere un laboratorio sociale per nuove forme di partecipazione e cittadinanza.

Attività e progetti per il futuro

La nuova sede di RFK Human Rights si propone di diventare un polo di riferimento per la promozione di una cultura dei diritti umani. Tra le attività previste ci sono progetti di formazione, campagne per la giustizia sociale e iniziative di supporto per attivisti e difensori dei diritti nella regione mediterranea. Kerry Kennedy, figlia di Robert F. Kennedy, ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme alla Fondazione FOQUS, che da dieci anni si impegna per l’emancipazione sociale e il cambiamento.

Il ruolo della Fondazione FOQUS

FOQUS, la Fondazione Quartieri Spagnoli, ha svolto un ruolo cruciale nel promuovere i diritti e l’inclusione sociale nella comunità. Rachele Furfaro, presidente di FOQUS, ha dichiarato che la collaborazione con RFK Human Rights sarà fondamentale per sensibilizzare il Mezzogiorno su temi cruciali come il lavoro, l’infanzia e la parità di genere. Attraverso opportunità di formazione e crescita, si mira a costruire un futuro migliore per tutti, specialmente per gli ultimi e gli invisibili della società.