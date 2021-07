Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Sono vicino al popolo sardo e, in particolare, alle comunità dell'Oristanese colpite dagli incendi che stanno devastando i loro territori. Il mio pensiero e ringraziamento va alle donne e agli uomini che in queste ore stanno lottando per arginare i roghi".

Lo scrive in un tweet il senatore M5S Vito Crimi.