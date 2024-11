Il drammatico incendio del

Il , Milano è stata colpita da un devastante incendio che ha coinvolto diversi edifici e veicoli. Le fiamme si sono propagate rapidamente, causando esplosioni e danneggiando gravemente cinque stabili, tra cui tre condomini, un istituto religioso e il Teatro Franco Parenti. Fortunatamente, non ci sono state vittime, ma i danni materiali sono stati ingenti, con un totale di 16 appartamenti colpiti e 17 veicoli danneggiati.

Le indagini della Procura di Milano

La Procura di Milano ha recentemente concluso le indagini, accusando tre persone, tra cui i legali rappresentanti di una società collegata al colosso del gas inglese Linde e un autotrasportatore. Secondo la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, l’incendio è stato causato da un errore del conducente di un furgone, che ha maneggiato in modo inappropriato un recipiente criogenico di ossigeno liquefatto. Questo errore ha portato alla perdita di ossigeno, che, a contatto con materiali combustibili, ha innescato il rogo.

Le cause dell’incendio e le responsabilità

Durante le indagini, è emerso che il conducente non aveva fissato correttamente il recipiente criogenico all’interno del veicolo. In seguito a una manovra di svolta, il recipiente si è rovesciato, causando la fuoriuscita di ossigeno. I pubblici ministeri hanno chiarito che la combinazione di ossigeno criogenico e materiali infiammabili, come l’olio lubrificante dei pedali, ha generato un incendio devastante. Le responsabilità di questo incidente sono ora al vaglio della giustizia, con la possibilità di un processo per incendio colposo.