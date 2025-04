Un incendio preoccupante nel comune di Umbertide

Nel pomeriggio del giorno di Pasqua, un incendio ha colpito un’area esterna di una fabbrica nel comune di Umbertide, precisamente nella zona di Pian D’Assino. Le fiamme hanno interessato principalmente materiale plastico, generando una colonna di denso fumo nero che è stata visibile anche a chilometri di distanza, allarmando i residenti del centro abitato e delle zone limitrofe.

La situazione ha richiesto un intervento immediato da parte dei vigili del fuoco, che sono accorsi da Perugia, Città di Castello e Gubbio per domare il rogo.

Interventi delle autorità competenti

In risposta all’emergenza, il Comune di Umbertide ha attivato un piano di coordinamento che ha visto la presenza di diverse autorità. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i tecnici dell’Arpa Umbria per valutare l’impatto ambientale, insieme al personale dell’Usl per effettuare verifiche sanitarie e misure di prevenzione. Il Comune ha sottolineato l’importanza di monitorare la situazione, con l’obiettivo di gestirla nel modo più efficace possibile. Le autorità competenti sono attivamente impegnate nel contenere il rogo e nel garantire la sicurezza dei cittadini.

Misurazioni della qualità dell’aria e rassicurazioni alla popolazione

In seguito all’incendio, sono state avviate misurazioni della qualità dell’aria da parte di Arpa e Asl, con particolare attenzione alla direzione del fumo. La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha comunicato che è in costante contatto con la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, per coordinare eventuali azioni congiunte e seguire l’evolversi della situazione. Anche il Comune di Perugia ha emesso una nota per rassicurare la cittadinanza, in particolare la comunità di Pierantonio, la frazione più vicina all’area interessata dall’incendio. Al momento, le cause che hanno innescato il rogo rimangono sconosciute, ma le autorità stanno lavorando per chiarire la situazione e garantire la sicurezza pubblica.