Un pomeriggio di paura al Porto Antico

Domenica pomeriggio, un incendio ha colpito i Magazzini del Cotone, situati nel cuore del Porto Antico di Genova. Le fiamme sono divampate al terzo piano, precisamente nella zona della multisala cinematografica, creando momenti di panico tra gli occupanti. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento del sistema di allarme antincendio, gli spettatori e il personale sono riusciti a evacuare in modo ordinato, evitando conseguenze tragiche.

Intervento dei vigili del fuoco

Quaranta vigili del fuoco sono stati mobilitati per affrontare l’emergenza. L’intervento è stato coordinato con l’ausilio dell’autoscala di Chiavari e della squadra di Varazze, inviata dal comando di Savona. Le operazioni di spegnimento sono state condotte sia dall’alto, accedendo al tetto con l’autoscala, sia dal basso, attraverso le uscite di sicurezza della sala cinematografica. Questo approccio ha permesso di contenere le fiamme e limitare i danni strutturali.

Le cause dell’incendio ancora da accertare

Nonostante il rapido intervento, rimangono ancora da chiarire le cause che hanno portato all’incendio. Una porzione del tetto è stata scoperchiata per consentire un’efficace operazione di spegnimento. Le autorità competenti stanno indagando per determinare l’origine del rogo e per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro. La sicurezza dei cittadini e degli occupanti delle strutture è una priorità assoluta, e questo evento ha messo in luce l’importanza di avere procedure di emergenza ben definite e sistemi di allerta efficienti.