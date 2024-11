Incendio devastante a Gricignano d'Aversa: vigili del fuoco in azione

Incendio devastante a Gricignano d'Aversa: vigili del fuoco in azione

Un incendio di grandi dimensioni

Un vasto incendio è scoppiato all’interno di un capannone di un’azienda di servizi logistici situata nella zona industriale di Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta. Le fiamme, visibili da chilometri di distanza, hanno generato una colonna di fumo nero che ha invaso l’area circostante, creando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le operazioni di spegnimento sono iniziate oltre dodici ore fa e coinvolgono diverse squadre di vigili del fuoco.

Le operazioni di spegnimento

Tre squadre di vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti di Aversa, Marcianise e Mondragone, sono attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento. Per supportare le squadre sul campo, sono state inviate due autobotti e un’autoscala del Comando di Caserta, che stanno operando per domare le fiamme dall’alto. La situazione è resa complessa da vari crolli della struttura, che rendono le operazioni di soccorso particolarmente pericolose.

Le conseguenze dell’incendio

Il rogo ha interessato materiali vari, tra cui alimentari e piccoli elettrodomestici, aumentando il rischio di esplosioni e di ulteriori danni. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno attivato misure di sicurezza per garantire la protezione dei cittadini. La presenza di fumi tossici nell’aria ha sollevato preoccupazioni per la salute pubblica, e si stanno effettuando controlli per valutare l’impatto ambientale dell’incendio.

Il supporto della comunità

La comunità locale ha mostrato grande solidarietà nei confronti dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine impegnate nelle operazioni. Molti cittadini si sono offerti di portare acqua e cibo per sostenere i soccorritori, dimostrando un forte senso di unità in un momento di crisi. Le autorità invitano la popolazione a rimanere vigile e a seguire le indicazioni fornite dai servizi di emergenza.