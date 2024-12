Un incendio che ha scosso la comunità

Un grave incendio ha colpito un appartamento nella frazione Le Castella di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, lasciando due persone ferite e un cane in pericolo. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno costretto i residenti a evacuare e hanno richiesto un intervento immediato da parte dei vigili del fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli edifici nella zona.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone sono arrivate prontamente sul luogo dell’incendio. Grazie alla loro esperienza e professionalità, sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in salvo un cane che era rimasto intrappolato nell’appartamento invaso dal fumo e dalle fiamme. Questo intervento ha messo in evidenza non solo l’efficacia dei soccorsi, ma anche l’importanza di una pronta risposta in situazioni di emergenza.

Le conseguenze dell’incendio

I due feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Crotone per ricevere le cure necessarie. Le ustioni riportate sono state descritte come serie, ma non si conoscono ancora i dettagli sulle loro condizioni attuali. Questo incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli edifici storici, in particolare quelli situati in aree ad alto rischio di incendi. La comunità di Isola Capo Rizzuto si unisce nel sostegno ai feriti e nella speranza che possano riprendersi al più presto.