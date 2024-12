Incendio devastante a Murano: ex fornace da vetro in fiamme

Un incendio che ha scosso Murano

La scorsa notte, l’isola di Murano, famosa per la sua tradizione vetraria, è stata teatro di un incendio che ha coinvolto un’ex fornace da vetro in fase di ristrutturazione. L’episodio è avvenuto intorno alle ore , quando i vigili del fuoco di Venezia sono stati allertati e sono intervenuti prontamente con due autopompe lagunari per domare le fiamme che minacciavano di estendersi ulteriormente.

Le operazioni di spegnimento

Le squadre di emergenza hanno lavorato intensamente per spegnere l’incendio, che ha avuto origine da un macchinario presente nel cantiere. Le fiamme si sono propagate rapidamente ai pannelli in legno circostanti, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato delle autorità. La polizia locale è giunta sul posto per coordinare le operazioni e garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti.

Le cause e le conseguenze

Attualmente, le cause del rogo sono ancora da accertare. Gli inquirenti stanno indagando per comprendere le dinamiche che hanno portato a questo evento distruttivo. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate intorno all’una di notte, ma i danni all’ex fornace sono significativi, sollevando preoccupazioni per il futuro del progetto di ristrutturazione, che prevedeva la trasformazione della struttura in un albergo.

Questo incidente rappresenta un duro colpo per l’isola di Murano, che ha sempre fatto della sua tradizione vetraria un simbolo di eccellenza e artigianato. La comunità locale è in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre le autorità lavorano per garantire che simili episodi non si ripetano in futuro.