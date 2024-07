Parigi, in fiamme il tetto di un edificio: spegnimento in corso

Parigi, in fiamme il tetto di un edificio: spegnimento in corso

Un maxi incendio è scoppiato ed è ancora in corso in un edificio nel secondo arrondissement di Parigi

Un mega incendio è scoppiato al centro di Parigi nell’ultima ora: le fiamme divampate sul tetto di un edificio nel secondo arrondissement della capitale francese.

Incendio a Parigi

Il palazzo coinvolto dal rogo è situato all’angolo tra rue du Sentier e rue des Jeûneurs. A riportare quanto sta accadendo in questo momento è Le Figaro, su X, pubblicando una foto e riferendo che le fiamme fuoriescono dal tetto dell’edificio.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti nell’immediato la polizia e i vigili del fuoco che hanno predisposto un perimetro di sicurezza e si sono mobilitati per cercare di contenere le fiamme. Il primo obiettivo è evitare il coinvolgimento di ulteriori edifici e persone.

Probabili disagi anche per il traffico nel territorio circostante: una altissima colonna di fumo nero è visibile nella zona coinvolta dal rogo.

Persone coinvolte nell’incendio

Nel video pubblicato da Le Figaro sui social si sentono in sottofondo le sirene delle ambulanze e forze dell’ordine. Tuttavia, non è noto se nelle fiamme siano rimaste intrappolate persone. Inoltre, non sono ancora trapelate notizie in merito alle cause e alla dinamica del rogo.

Gli accertamenti sono ancora in corso insieme allo spegnimento delle fiamme. Bisognerà attendere le prossime ore per ulteriori informazioni in merito a quanto sta accadendo in questi minuti a Parigi.