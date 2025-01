Un incendio in via San Giovanni Evangelista provoca intossicazione da monossido di carbonio

Un drammatico incendio in una palazzina

La serata di lunedì 27 gennaio ha visto un evento tragico nel quartiere Cristo di Alessandria, dove un incendio ha colpito una palazzina in via San Giovanni Evangelista. Quattro persone, due uomini di 63 e 54 anni e due donne di 44 e 55 anni, sono state trasportate d’urgenza all’ospedale per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L’incendio ha interessato tre piani dell’edificio, creando panico tra i residenti e richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

Intervento dei vigili del fuoco

Tre squadre di vigili del fuoco sono arrivate rapidamente sul luogo dell’incendio, lavorando instancabilmente per domare le fiamme e garantire la sicurezza degli abitanti. La situazione è stata complessa, con il fumo che si è diffuso rapidamente nei piani superiori, rendendo necessaria l’evacuazione di altre persone presenti nell’edificio. I pompieri hanno dovuto affrontare non solo il fuoco, ma anche le difficoltà legate alla presenza di fumi tossici, che hanno reso l’aria irrespirabile.

Ipotesi sull’origine dell’incendio

Le indagini sull’origine dell’incendio sono in corso e non si escludono diverse ipotesi. Tra le più inquietanti, emerge la possibilità che una residente possa aver appiccato il fuoco con l’intento di togliersi la vita. Questa teoria, se confermata, aprirebbe un dibattito su temi delicati come la salute mentale e il supporto sociale per le persone in difficoltà. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire la dinamica dei fatti e garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.