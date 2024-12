Il rogo è divampato intorno alle 4:10 nella sinagoga Adass Israel, situata nella periferia sudorientale di Melbourne. Benjamin Klein, membro del consiglio della sinagoga, ha raccontato che alcuni fedeli stavano pregando quando l’incendio ha iniziato a propagarsi.

“Nessuno è rimasto ferito durante l’incendio, ma la sinagoga ha subito danni significativi “, ha comunicato in una nota la polizia di stato di Victoria.

Il membro del consiglio della sinagoga, Benjamin Klein, ha riferito che alcuni fedeli erano seduti e pregavano quando è scoppiato l’incendio. Ha spiegato che i presenti hanno sentito degli spari e che del liquido sarebbe stato versato all’interno della sinagoga, causando l’incendio.

Inoltre, un testimone, che era entrato nella sinagoga per pregare, avrebbe visto “due individui mascherati”. Lo ha dichiarato l’ispettore della polizia vittoriana Chris Murray ai giornalisti presenti sulla scena.

Per spegnere l’incendio sono stati mobilitati 60 vigili del fuoco con 17 camion. L’ispettore investigativo della polizia di Victoria, Chris Murray, ha dichiarato che i danni sono ingenti, aggiungendo che la sinagoga era completamente avvolta dalle fiamme.

“Questa violenza, queste intimidazioni e questa distruzione di un luogo di culto sono un oltraggio. L’antisemitismo non ha assolutamente posto in Australia”, è stata la reazione del primo ministro Anthony Albanese in un comunicato stampa.