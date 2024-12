Incendio mortale a Bresso: un morto e un ferito grave

Un incendio in un appartamento di Bresso provoca un morto e un ferito grave.

Un tragico incendio in un appartamento

Questa mattina, un incendio devastante ha colpito un appartamento al secondo piano di un edificio situato a Bresso, un comune in provincia di Milano. Il bilancio è drammatico: una persona è morta e un’altra è rimasta gravemente ferita. La vittima, un uomo di 60 anni, viveva nell’appartamento insieme a due fratelli. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno lasciato dietro di sé una scia di distruzione e dolore.

Intervento dei vigili del fuoco

Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sesto San Giovanni sono intervenute prontamente sul luogo dell’incendio. Nonostante i loro sforzi, non sono riusciti a salvare la vita dell’uomo, mentre uno dei suoi fratelli è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Le condizioni del ferito sono critiche, e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo. Il terzo fratello, fortunatamente, è riuscito a mettersi in salvo durante il drammatico evento.

Cause dell’incendio in fase di accertamento

Le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero originate dalla cucina, ma le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per chiarire la dinamica dell’accaduto. Questo tragico evento ha scosso la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia colpita da questa immane tragedia.