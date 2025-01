Un incendio divampa sulla piattaforma Rospo Mare

Nel pomeriggio di oggi, un grave incendio è scoppiato sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare, situata al largo della costa molisana. L’emergenza è stata dichiarata intorno alle , quando la società Energean, che gestisce l’impianto, ha lanciato l’allerta. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione immediata di una dozzina di lavoratori presenti sulla piattaforma, fortunatamente senza riportare feriti. Il comandante della Capitaneria di porto, Giuseppe Panico, ha confermato l’operazione di soccorso in corso, coordinata dalla motovedetta della Guardia costiera di Termoli.

Interventi delle autorità e situazione attuale

La Capitaneria di Porto di Termoli ha prontamente inviato sul posto motovedette e mezzi di soccorso, collaborando con i Vigili del Fuoco, che sono dotati di attrezzature specifiche per affrontare incendi in mare. “Non ci sono rischi per la sicurezza delle persone”, ha dichiarato Panico, sottolineando che ci vorranno alcune ore per avere un bilancio più preciso della situazione. Una densa colonna di fumo è visibile anche dalla costa, segnalando la gravità dell’incidente.

La piattaforma Rospo Mare e la sua storia

La piattaforma Rospo Mare, operativa dal 1982, è considerata uno degli impianti offshore più significativi dell’Adriatico, con una produzione giornaliera di circa 2.500 barili di greggio. Nonostante la sua lunga storia e il rispetto di rigorosi standard di sicurezza, l’impianto ha già affrontato situazioni critiche in passato, come uno sversamento di petrolio avvenuto nel 2013. La gestione della sicurezza e delle emergenze è sempre stata una priorità per Energean, ma questo recente incidente solleva interrogativi sulla sicurezza operativa e sulla risposta alle emergenze in contesti offshore.