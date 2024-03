Inchiesta Perugia: Magi (+Eu),'fare luce ma no a commissione inchiesta...

Inchiesta Perugia: Magi (+Eu),'fare luce ma no a commissione inchiesta...

Roma, 10 mar. – (Adnkronos) – “Fare luce su quanto esteso sia questo traffico illegale di informazioni riservate e chiarire chi sono i mandanti è doveroso. Ma istituire una commissione parlamentare d'inchiesta mentre l'inchiesta giudiziaria è all'inizio si tradurrebbe inevitabilmente in una sovrapposizione che servirebbe soprattutto ad amplificare la polemica politica. Per questo ci sembra una proposta precipitosa. Piuttosto è opportuno l'invito alla magistratura ad agire con la massima urgenza in modo da fare luce su questa inquietante vicenda”. Lo afferma il segretario di +Europa Riccardo Magi.