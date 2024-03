Inchiesta Perugia: Salvini, 'denuncerò questa vergogna in tutte le Procure'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - ''State leggendo sui giornali in questi giorni uno scandalo che non ha precedenti nel dopoguerra. Non da leader politici ma da liberi cittadini italiani bisogna chiedere chiarezza: chi pagava, chi ordinava, guarda caso per attaccare in maggioranza una certa parte...

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – ''State leggendo sui giornali in questi giorni uno scandalo che non ha precedenti nel dopoguerra. Non da leader politici ma da liberi cittadini italiani bisogna chiedere chiarezza: chi pagava, chi ordinava, guarda caso per attaccare in maggioranza una certa parte politica… Salvini, non da leader della Lega, ma da libero cittadino italiano, denuncerà in tutte le procure della Repubblica questa vergogna che non può ripetersi e vedremo se qualcuno sapeva, se qualcuno ordinava, se qualcuno voleva e ne approfittava…''. Lo ha detto Matteo Salvini dal palco di Pescara parlando dell'inchiesta di Perugia.