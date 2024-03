Inchiesta Perugia: Tajani, 'capire chi è il regista, aspettiamo riunione Antimafia'

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) - Il presunto dossieraggio al centro dell'inchiesta di Perugia "è certamente un fatto molto grave, perché in un paese libero e democratico il fatto che ci sia qualche funzionario dello Stato che abusivamente si infila nelle vicende personali per pr...

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – Il presunto dossieraggio al centro dell'inchiesta di Perugia "è certamente un fatto molto grave, perché in un paese libero e democratico il fatto che ci sia qualche funzionario dello Stato che abusivamente si infila nelle vicende personali per preparare dossier su questo o su quel personaggio, non è solo una battaglia politica. E' una battaglia in difesa della privacy e del diritto di ogni cittadino a essere tutelato". Lo ha detto il leader di Forza Italia e vicepremier, Antonio Tajani, a margine del comizio del centrodestra a Pescara.

"C'è un Grande Fratello che studia e prepara dossier su ognuno? E per quali fini? Nessuno lo sa. Questo lo vorremmo sapere, domani ci auguriamo che dalla riunione dell'Antimafia escano notizie importanti e che esca la verità. Bisognerebbe capire chi è il regista, perché non credo sia un sotto-ufficiale della Guardia di Finanza", ha osservato il segretario azzurro.