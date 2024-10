Inchiesta su dossieraggio illecito: il potere nelle mani di pochi

Recenti sviluppi in un’inchiesta condotta dalla procura di Milano hanno rivelato un presunto sistema di dossieraggio illecito che avrebbe permesso a un gruppo di individui di esercitare un’influenza significativa su vari settori della società italiana. Al centro di questa vicenda c’è Nunzio Samuele Calamucci, arrestato e considerato uno dei capi di un’associazione per delinquere che avrebbe creato report con dati riservati.

La rete di relazioni

Secondo quanto riportato nell’ordinanza di custodia cautelare del gip Fabrizio Filice, il gruppo di Calamucci disponeva di una rete relazionale di alto livello, comprendente imprenditori, manager di importanti industrie e figure del mondo politico e dello spettacolo. Questo ha permesso alla società di investigazione Equalize, coinvolta nell’inchiesta, di costruire un ampio bacino di clientela, utilizzando informazioni riservate per influenzare decisioni e opinioni pubbliche.

Accertamenti su politici

Un altro protagonista dell’inchiesta è Carmine Gallo, ex ‘super poliziotto’ ora agli arresti domiciliari. Gallo avrebbe effettuato accertamenti su persone vicine a Letizia Moratti, ex candidata alle Regionali lombarde del 2023, su richiesta di Enrico Pazzali, titolare della Equalize. L’obiettivo, secondo i pm, era quello di reperire informazioni compromettenti per danneggiare l’immagine di Moratti e favorire la candidatura di Attilio Fontana.

Le implicazioni legali

I pubblici ministeri hanno chiesto misure cautelari per Pazzali, ma il gip ha ritenuto che non fosse necessaria, definendo la richiesta come una anticipazione del giudizio di merito. Questo solleva interrogativi sulla reale portata dell’inchiesta e sulle conseguenze legali per i coinvolti. La questione centrale rimane: fino a che punto può spingersi l’influenza di pochi individui su un intero sistema?

Questa inchiesta mette in luce non solo un possibile abuso di potere, ma anche la vulnerabilità delle istituzioni italiane di fronte a pratiche illecite che minano la trasparenza e la giustizia. La società civile è chiamata a riflettere su queste dinamiche e a chiedere maggiore accountability.