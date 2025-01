La denuncia di una studentessa belga

Martedì, la Procura di Milano ha annunciato l’apertura di un’inchiesta formale riguardante presunti abusi sessuali avvenuti la notte di Capodanno in piazza Duomo. La vicenda è emersa grazie a un’intervista rilasciata da una studentessa di Liegi a un quotidiano online belga, nella quale ha raccontato di essere stata aggredita insieme a cinque amici. La gravità delle accuse ha spinto le autorità a intervenire prontamente, avviando un’indagine per violenza sessuale di gruppo.

Indagini in corso e coordinamento della Procura

Attualmente, non ci sono indagati nel caso, poiché l’inchiesta è stata aperta sulla base di notizie di stampa. La procuratrice aggiunta Letizia Mannella coordinerà le indagini, che si concentreranno sull’acquisizione di prove e testimonianze. Gli agenti di polizia hanno già iniziato a raccogliere le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, un passo fondamentale per ricostruire la dinamica degli eventi e identificare eventuali responsabili.

La questione della sicurezza pubblica

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica, in particolare durante eventi di grande affluenza come le celebrazioni di Capodanno. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su come garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, specialmente in luoghi affollati. La questione degli abusi sessuali in spazi pubblici è un tema di crescente preoccupazione, e la risposta delle istituzioni è fondamentale per prevenire simili incidenti in futuro.