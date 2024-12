La Commissione parlamentare di inchiesta

Da gennaio, la ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro’ avvierà audizioni in merito all’esplosione avvenuta il 9 dicembre presso il deposito Eni di Calenzano, in provincia di Firenze. Tino Magni, senatore di Avs e presidente della Commissione, ha confermato l’inizio delle audizioni, sottolineando l’importanza di ascoltare le parti coinvolte per comprendere le dinamiche che hanno portato a questo tragico evento.

Obiettivi e metodologia dell’inchiesta

Il senatore Magni ha chiarito che il compito della Commissione non è quello di interferire con le indagini della magistratura, ma piuttosto di raccogliere testimonianze da tutti i soggetti interessati, inclusi rappresentanti di Eni, sindacati, lavoratori e vigili del fuoco. L’obiettivo principale è quello di prevenire futuri incidenti, ponendo al centro la persona umana e le sue condizioni di lavoro. La Commissione intende quindi analizzare le cause dell’incidente e proporre misure concrete per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le preoccupazioni per la sicurezza

Durante la visita al deposito Eni, Magni ha espresso preoccupazione per le condizioni di sicurezza del sito, evidenziando che in passato erano già emerse segnalazioni riguardanti la pericolosità del luogo. Nonostante ciò, non sono state adottate misure adeguate per garantire la sicurezza dei lavoratori. La Commissione si impegnerà a raccogliere suggerimenti e testimonianze per valutare se sia necessaria una diversa ubicazione del deposito, ma ha anche avvertito che non ha il potere di imporre cambiamenti, bensì di redigere una relazione finale basata sulle evidenze raccolte.