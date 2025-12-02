Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "Sul caso Mogherini consiglierei un po' di cautela; aspettiamo che parlino le autorità giudiziarie belghe. Non sorprende che subito la Zakharova e Orban attacchino. Lo vede chiunque che c'è un tiro al piccione sull'Europa". Così Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo su La7.
Inchiesta Ue: Bersani, 'prudenza su caso Mogherini, aspettiamo autorità giudiziarie'
