Inchiesta Ue: Bersani, 'prudenza su caso Mogherini, aspettiamo autorità giudiziarie'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "Sul caso Mogherini consiglierei un po' di cautela; aspettiamo che parlino le autorità giudiziarie belghe. Non sorprende che subito la Zakharova e Orban attacchino. Lo vede chiunque che c'è un tiro al piccione sull'Europa". Così Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo su La7.