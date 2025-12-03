Inchiesta Ue: Orlando, 'attacco russi e giornali destra a Mogherini la dice lunga su garantismo'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – "L’attacco concentrico dei russi e dei giornali di destra a Federica Mogherini la dice lunga sulla genuinità di gran parte del sedicente garantismo italiano". Così sui social l'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd Andrea Orlando.
