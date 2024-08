Si chiamava Giuseppe Antista e aveva 90 anni, l’uomo che nella scorsa notte ha perso la vita a Castelbuono a seguito di un gravissimo incidente d’auto. Il veicolo del pensionato, per cause ancora da accertare, è finito in un dirupo. Sul mezzo era presente anche la moglie dell’uomo.

Tutta la comunità di Castelbuono, nelle vicinanze di Palermo, piange la scomparsa di Giuseppe Antista, il 90enne morto nelle scorse ore dopo il tremendo incidente d’auto che lo ha visto coinvolte. Il pensionato stava viaggiando sul suo veicolo quando, per cause ancora da verificare, avrebbe perso il controllo dello stesso per finire in un dirupo.

I vigili del fuoco hanno estratto il corpo senza vita del 90enne dal veicolo e hanno aiutato la moglie di Giuseppe a uscire dalle lamiere dell’auto. La donna, 85 anni, è rimasta gravemente ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita: è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Giglio di Cefalù. Nulla da fare, invece, per il 90enne, nonostante i ripetuti tentativi dei sanitari di rianimarlo. Le autorità stanno ancora indagando sull’esatta dinamica del sinistro.