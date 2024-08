Incidente a Paliano, auto finisce contro un muro e si ribalta: morto un uomo

Un uomo di 68 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale a Paliano. La sua auto si è ribaltata.

Un uomo di 68 anni ha perso la vita durante la notte tra sabato 3 e domenica 4 agosto a Paliano, a causa di un terribile incidente stradale. La vittima era alla guida di una Fiat Punto che, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, è finita fuori strada all’altezza del chilometro 7 della provinciale 118 e si è ribaltata.

Secondo quanto si apprende, il conducente ha perso improvvisamente il controllo della sua auto, andando fuori strada e finendo contro la recinzione di un’abitazione. L’automobile si è poi ribaltata. L’uomo purtroppo è morto sul colpo. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il magistrato ha disposto la restituzione della salma ai familiari.